Blessé, Rafael Nadal jette l'éponge!

Juan Martin Del Potro s'est qualifié pour la finale de l'US Open suite à l'abandon de Rafael Nadal, blessé au genou droit, alors que l'Argentin de 29 ans menait deux sets à zéro (7-6 (7/3) 6-2), vendredi à New York.

Le No 1 mondial, tenant du titre, a été strappé à deux reprises, une fois dans le premier set, une autre dans le second, avant de renoncer. Le No 3 mondial, de retour en finale à Flushing Meadows, neuf ans après son unique sacre en Grand Chelem, y affrontera le Serbe Novak Djokovic ou le Japonais Kei Nishikori, opposés dans la seconde demi-finale.

