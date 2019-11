C'était le match de trop pour Belinda Bencic

Belinda Bencic ne verra pas la finale du Masters WTA de Shenzhen. La Saint-Galloise de 22 ans, première Suissesse à retrouver le dernier carré de la compétition depuis Martina Hingis en 2000, a été contrainte à l'abandon samedi lors de sa demi-finale face à la tenante du titre Elina Svitolina 5-7 6-3 4-1.

Point incroyable

Pour son premier rendez-vous en carrière parmi les huit meilleures joueuses du monde, la Suissesse peut quitter la Chine la tête haute. Deuxième de son groupe grâce à ses victoires sur Petra Kvitova et Kiki Bertens, «Beli» a livré bataille pendant un peu moins d'une heure face à l'Ukrainienne, dans la forme de sa vie et invaincue dans ce Masters.

Déguisée en Ivo Karlovic, la compagne de Gaël Monfils a enchaîné les aces (16 en tout) avant de craquer à 6-5, après un temps-mort médical accordé à Belinda Bencic, touchée au bas du dos. La pause a scié le bras d'Elina Svitolina et trois grossières erreurs directes plus tard, «BB» a bouclé le premier set sur un point incroyable (7-5).

Wow!???????? @BelindaBencic impressively takes the first set against Svitolina, 7-5 #WTAFinals Keep Up LIVE --> https://t.co/033doHJVvU pic.twitter.com/PIabGqILZ8

Clan rappelé à l'ordre

Las pour elle, la suite fut un long chemin de croix. Breakée d'entrée dans la deuxième manche, la demi-finaliste de l'US Open s'est touché le pied plusieurs fois avant d'évoquer ses crampes à l'arbitre de chaise. Frustrée de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement, elle a passé ses nerfs sur son clan, coupable de ne pas assez la supporter à ses yeux (3-6).

L'issue ne faisait guère de doute. A nouveau menée 2 jeux 0 dans le set décisif, la Suissesse s'est effondrée en larmes sur le court. La mort dans l'âme, elle a finalement jeté l'éponge à 4-1 et ainsi mis un terme à sa belle saison, qu'elle termine à la 8e place mondiale. Elina Svitolina défiera Ashleigh Barty ou Karolina Pliskova dimanche en finale.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e