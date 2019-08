Chahuté, Stan Wawrinka est en 8es de finale

L'essentiel est acquis. Vingt-quatre heures après son probant succès face à Jérémy Chardy, Stan Wawrinka a dû s'employer mais a fini par venir à bout du «lucky loser» italien Paolo Lorenzi (ATP 135) en 2h58', 6-4 7-6 (11/9) 7-6 (7/4), au 3e tour de l’US Open.

Dominateur en début de partie, le Vaudois a gâché un break d'avance à 4-2. Sur la seconde balle de break à laquelle il a fait face, le triple vainqueur en «Majeur» est parti à l'aventure au filet et a envoyé une volée horrible. Un raté qui a failli lui coûter cher puisque quelques minutes plus tard, Stan Wawrinka s'est retrouvé à 4-4 00-40. Cinq balles de break sauvées plus tard, il a réagi en champion pour verrouiller le premier en prenant le service de son adversaire.

Mais si «Stan The Man» disputera les 8es de finale à Flushing Meadows, il le doit avant tout à sa capacité à avoir su hausser son niveau de jeu, notamment au service, lorsqu'il a été en danger. Auteur d'un immense tie-break dans le 2e set - cinq aces et 24 en tout -, le champion de l’US Open 2016 a sauvé cinq balles de break dans la troisième manche en servant le feu. Il a raté une première occasion de se qualifier à 5-4 mais a fait le «job» au jeu décisif.

Bien conscient d'avoir pas mal gâché sur cette rencontre - 64 coups gagnants mais 50 fautes directes -, Stan Wawrinka a préféré retenir le combat physique livré sur le court. Il attend désormais de connaître son adversaire dimanche: ce sera le tenant du titre Novak Djokovic ou l'Américain Denis Kudla (ATP 111).