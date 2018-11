Cilic gagne enfin, Djokovic qualifié pour les demies

Voilà enfin le premier succès qui compte pour Marin Cilic (ATP 7), sous le dôme de l’O2 Arena! Le Croate, qui se prépare en parallèle pour la finale de la Coupe Davis à Lille dans une semaine, face à la France, a attendu son 11e match disputé sur la péninsule de North Greenwich pour montrer qu’il savait gagner autre chose qu’une partie pour beurre, comme en 2016 contre Kei Nishikori.

Face à l’Américain John Isner (ATP 10), Cilic s’est imposé en trois sets, 6-7 6-3 6-4. Mais tout n’a pas été simple pour le natif de Medjugorje, 30 ans, qui s’était incliné en ouverture de la compétition, après deux tie-breaks perdus face à Alexander Zverev. C’est d’ailleurs encore dans cet exercice du jeu décisif que le Croate a commencé par flancher.

Tie-break rondement mené

Dans un match entre deux joueurs qui se sont essentiellement appuyés sur leur taille et leur service et où les échanges se sont faits rares, c’est le plus grand des deux (Isner, 208cm) qui a tiré le premier. C’est pourtant son adversaire qui s’était procuré en premier son unique balle de break. Sauvée par l’Américain. A son tour, ce dernier a manqué deux occasions de boucler le premier set à 5-4. Il n’a en revanche pas fait dans le détail en expédiant ensuite le tie-break, 7-2. Cette première manche remportée par Isner a par ailleurs permis à Novak Djokovic d’être officiellement qualifié pour les demi-finales.

Dans le second set, Cilic s’est trouvé en position de faire le break à 3-2, 15-40. Mais la tour de contrôle texane a alors aligné les aces pour se sortir de ce mauvais pas… Avant de craquer deux jeux plus tard. Mené 0-40, Isner a sauvé deux balles de break avant de concéder son jeu de service sur une double faute. Marin Cilic ne s’est alors pas privé de confirmer en égalisant à un set partout dans le match le plus disputé depuis le début du tournoi, le premier à se décider en trois manches.

Et c’est finalement le vainqueur du tournoi du Queen’s, en juin dernier, qui a su forcer la différence. Après deux premiers jeux où les deux adversaires se sont mutuellement volé leur engagement, Cilic a réussi un troisième break pour faire la course en tête et ne plus rien lâcher. Le 7 joueur mondial a pu lever les bras au ciel après 2h14’ de souffrances. Le combat pour la deuxième place qualificative dans ce groupe Guga Kuerten se déroulera vendredi. (nxp)