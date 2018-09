Conny Perrin régale la Riviera

Au programme mercredi

COURT CENTRAL



10.00 Zimmermann (Bel) - Mitu (Rou)

Suivi de Swiatek (Pol) - Hesse (Fr)

Pas avant 13:00 Duque-Marino (Col/1) - Scholl (EU)

Suivi de Korpatsch (All/4) - Sugnaux (S/Q)

Pas avant 16:00 Sadikovic (S) - Monticone (It)

Pas avant 18:00 In-Albon (S) - Bacsinszky (S/WC)



COURT 1



10:00 Ferrando (It) - Trevisan (It/3)

Suivi de Wagner (All) - Shinikova (Bul)

Pas avant 13:00 Paquet (Fr) - Zavatska (Ukr/7)

Suivi de Schoofs (PB/3) - Paolini (It)

Suivi de deux matches de double