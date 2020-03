Départ manqué pour la Suisse au Pérou

La Suisse a débuté de la moins bonne manière possible, vendredi, sa rencontre du Groupe mondial I de Coupe Davis au Pérou.

Opposé à Juan Pablo Varillas (24 ans, ATP 153), Sandro Ehrat (28 ans, ATP 382) est passé près de la victoire mais a du s'incliner en deux sets et deux tie-breaks 6-7 (4/7) 6-7 (3/7) contre son adversaire péruvien.

Les deux hommes, qui ont chacun réussi à prendre deux fois le service de leur adversaire, ont eu beaucoup de peine à se départager. Au final, seuls 9 petits points séparent les deux joueurs (80 à 71 pour Varillas) après deux heures et trois minutes de match.

La deuxième rencontre, opposant Henri Laaksonen (27 ans, ATP 137) à Nicolas Alvarez (23 ans, ATP 330) s'est jouée dans la nuit de vendredi à samedi en Suisse.

Lors de la deuxième journée, le duel reprendra avec le double, soit Luca Margaroli (28 ans, ATP 131 en double) et Sandro Ehrat contre Connor Huertes del Pino (24 ans, ATP 317 en double) et Jorge Brian Panta (24 ans, ATP 586), puis viendront les deux derniers simples: Varillas - Laaksonen et Alvarez - Ehrat.

Les gagnants de ces rencontres du groupe mondial 1 (12 au total) affronteront les perdants des matches des «qualifiers» pour espérer rejoindre la finale en septembre 2021.

Yves Desplands