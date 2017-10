Deuxième victoire en 2 matches pour Wozniacki

Caroline Wozniacki (no 6) a écrasé le no 1 mondial Simona Halep 6-0 6-2 en 63' dans le duel des gagnantes de la 1re journée de ce groupe rouge. Avec quatre jeux perdus au total dans ses deux premières sorties, elle a quasiment son ticket pour les demi-finales en poche. Elle sera d'ailleurs officiellement qualifiée si Elina Svitolina remporte un set face à Caroline Garcia dans le deuxième match du jour.

«Je me suis demandé que se passe-t-il? Est-ce que je joue vraiment aussi bien? », a lâché Caroline Wozniacki, qui a réussi une démonstration face à la Roumaine Simona Halep. La finaliste de l'édition 2010 du Masters n'a quasiment rien raté dans cette partie, ne perdant que 12 points sur son service. Son adversaire ne s'est procuré qu'une seule balle de break, dans le deuxième set, mais la Danoise a pu l'effacer.

