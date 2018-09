Dix millions juste pour le vainqueur!

A quelques heures du début de la Laver Cup de Chicago, «The Telegraph» révèle qu'une nouvelle compétition, la Majesty Cup, est à l'étude. Le tournoi, porté par la société Kosmos du footballeur espagnol Gerard Piqué - aussi à l'origine de la réforme sur la Coupe Davis -, regrouperait 64 joueurs - sur surface dur (?) - la semaine suivant l'US Open.

La plus grande innovation réside surtout dans le prize money, bien supérieur à celui des Masters 1000: le vainqueur empocherait dix millions de francs après six matches, les 63 autres, rien du tout! Rien à voir donc avec le système des prix attribués aux joueurs sur le circuit ATP. Suffisant pour convaincre Roger Federer ou Rafael Nadal?

