Djokovic croque Sousa en deux heures

Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open. A ce stade de la compétition, il affrontera le vainqueur du duel entre Roger Federer et l'Australien John Millmann.

Le Serbe de 31 ans a dominé le Portugais Joao Sousa (68e mondial) en trois sets (6-3 6-4 6-3) et deux heures pile, lundi à New York. Si le score laisse imaginer un match à sens unique, Djokovic a toutefois été inquiété en début de troisième manche, quand il a semblé victime d'un coup de chaleur. Mais après avoir quitté le court quelques minutes accompagné d'un médecin, à 2 jeux à 1, il est parvenu à boucler la partie sans plus d'encombre.

«Je suis très content d'avoir gagné en trois sets, c'était beaucoup plus difficile que le score ne l'indique et les conditions étaient difficiles», a déclaré l'ex-numéro un mondial. (AFP/nxp)