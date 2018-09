Nadal a vacillé sur le match du tournoi!

Il est 1 heure du matin passée à New York et le Arthur Ashe est toujours plein comme un œuf. Affiche phare de la soirée à Flushing Meadows, le choc entre Rafael Nadal et Dominic Thiem s'est embarqué dans une cinquième manche, après plus de quatre heures de jeu. L'Autrichien vient de sauver trois balles de break à 5-5 dans ce set décisif pour s'offrir au moins un tie-break.

Rafael Nadal and Dominic Thiem are going to a 5th set in their match at the US Open.



Nadal boasts a 20-12 record in 5-setters, but is 5-9 in such matches since 2012.



Catch the end on ESPN. pic.twitter.com/cE2w02n1LF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 septembre 2018

This is officially @RafaelNadal’s longest U.S. Open match as we pass the 4hr 23 minute mark.#USOpen? ? — Tennis Channel (@TennisChannel) 5 septembre 2018

Après avoir perdu le premier set sur le score assez hallucinant de 6-0, le No 1 mondial s'est bien repris en enlevant les deux manches suivantes (6-4 7-5). Mais Dominic Thiem, qui n'avait jamais joué le Majorquin sur surface dur, a trouvé les ressources pour gagner le quatrième set au tie-break (7-4).

Et il a fait toujours aussi chaud et humide sur la cote Est américaine.

“Look at that mound build up there next to Nadal. It’s like a mountain of towels.” —Darren Cahill pic.twitter.com/r02PyoU0gm — Kelyn Soong (@KelynSoong) 5 septembre 2018

Développement suit. (jsa/nxp)