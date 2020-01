Entrée en matière convaincante pour Wawrinka

Il l’a dit et répété dans son interview au Matin Dimanche, il l’a encore souligné au micro après avoir disposé de Jérémy Chardy (ATP 55) mardi: Stan Wawrinka se sent bien. Et cela ne semble pas être des paroles en l’air, en témoigne sa première rencontre de l’année. En huitièmes de final du tournoi de Doha, qu’il n’a jamais remporté, le Vaudois n’a égaré que sept jeux (6-3 6-4) pour prendre la mesure d’un Français qui n’avait pas les armes pour rivaliser.

En fait, l’actuel numéro 15 mondial n’a connu qu’une seule alerte: ce début de seconde manche et ces trois jeux abandonnés consécutivement pour être mené 0-3. Comme un rappel qu’il a encore du chemin à parcourir avant de retrouver son tout meilleur niveau.

Reste que la prestation de Wawrinka peut être qualifiée de solide et de convaincante pour un premier match en 2020, lui qui a notamment armé douze aces et converti trois de ses neufs balles de break. Le protégé de Magnus Norman a su serrer le jeu dans les moments importants, faire mal à son adversaire avec des frappes lourdes et se hisser en quarts de finale sans laisser trop d’énergie sur le terrain.

Sur deux tableaux Une nécessité sachant que le Suisse joue sur deux tableaux en même temps au Qatar: le simple, où il sera opposé au Slovène Aljaz Bedene (ATP 53) au tour suivant, et le double, où il fait la paire avec l’Américain Frances Tiafoe. Les deux hommes devront batailler mercredi face au duo Wesley Koolhof/Rohan Bopanna.

Tête de série numéro 1 en simple, Stan Wawrinka pourrait être confronté au Canadien Milos Raonic en demi-finales, avant un éventuel affrontement pour le titre face à Jo-Wilfried Tsonga ou Andrey Rublev.