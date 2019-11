Federer: «Je suis parti du mauvais pied»

Les défaites ne lui ont jamais donné envie de traîner sous la douche, encore moins sous la critique. Douze minutes après avoir serré la main de Dominic Thiem, vainqueur 7-5 7-5, Roger Federer s’est attablé face à la presse, peu enclin à engager la conversation, mais prêt à consentir un intérêt poli. «Je trouve que Dominic a très bien joué, honnêtement, a-t-il insisté. J’espérais qu’il aurait plus de peine. J’ai mal commencé, ça n’a évidemment pas aidé. Je suis parti du mauvais pied. Il y a eu ce 0-40, ce break concédé d’entrée. Mais j’aurais pu revenir, j’ai eu mes petites occasions. Je n’ai jamais senti que j’étais hors du coup. Dans ces moments où j’ai eu ma chance, Dominic s’en est sorti tout seul, en restant très solide.»

Roger Federer affrontera le néophyte Matteo Berrettini, mardi, dans son deuxième match de poule. Puis viendra Novak Djokovic, jeudi. Pas encore de quoi lui inspirer une tirade. «La suite? C’est très simple: je n’ai plus le droit de perdre. Une défaite et je rentre à la maison. Mais c’est comme ça chaque semaine depuis vingt ans, on ne peut pas dire que je vais découvrir une situation nouvelle…»

Matteo Berretini? «Il n’y avait rien de pire pour lui que de commencer un Masters contre Djokovic (6-2 6-1). Mais avec un tel service, il reste forcément dangereux», a abrégé le Bâlois, avant de jeter un coup d’œil à la porte.