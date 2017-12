Federer à Perth, Nadal forfait à Brisbane

Déjà contraint de renoncer à l'exhibition d'Abu Dhabi qu'il a toujours disputée sur le chemin de l'Australie, Rafael Nadal explique que le retard qu'il accuse dans sa préparation l'a conduit à faire l'impasse sur le tournoi de Brisbane qui débute ce lundi. Ce retard est dû, on le sait, à ces douleurs au genou qui l'ont contraint de se retirer en cours de tournoi tant à Paris-Bercy qu'au Masters de Londres.

«Je serai à Melbourne à partir du 4 janvier», assure Rafael Nadal dans un communiqué. S'il arrive dans la ville olympique à cette date, le no 1 mondial aura dix jours devant lui pour s'entraîner avant le début de l'Open d'Australie dont il fut le finaliste cette année.

I will be seeing my Aussie fans when I land on the 4th in Melbourne and start there my preparation for the Australian Open.