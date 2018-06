Federer à une victoire du trône

Tennis Le Bâlois affrontera vendredi l'Argentin Guido Pella, en quart de finale du tournoi de Stuttgart. Plus...

Tennis Le joueur bâlois Roger Federer a battu Mischa Zverev, lors du deuxième tour du tournoi de Stuttgart. Plus...

Tennis Roger Federer renoue avec la compétition ce mercredi à Stuttgart, après un break de deux mois et demi. Il évoque son âge, ses enfants et confirme sa présence sur terre battue en 2019. Plus...