Federer en mode turbo pour sa rentrée

Un jour après avoir fêté son 36e anniversaire et pour son retour sur le circuit après son 19e titre du Grand Chelem enlevé à Londres le 16 juillet dernier, Roger Federer n'a pas traîné sur les courts québécois. Face à un adversaire au bénéfice d'une wild card et naturellement stressé par l'événement, le Maître, dans un joli polo rose pastel, s'est offert une mise en train pépère. Comme un pianiste répétant ses gammes, Federer a étrillé Polansky en s'offrant des montées sur des deuxièmes balles au moyen de son fameux SABR et en mettant la pression dès qu'il le pouvait sur un joueur sans réel coup fort.

Impérial à la volée, l'homme aux 19 titres du Grand Chelem a agressé le Canadien de 29 ans devant une foule qui n'avait presque d'yeux que pour lui. A 6-2 4-0, Federer a connu ses seules frayeurs du match avec deux balles de break à écarter. Une volée tranchante et une erreur de Polansky ont permis au Bâlois de se remettre dans le jeu.

32 sets remportés consécutivement

L'unique rencontre entre les deux hommes avait eu lieu voici trois ans lors de la Rogers Cup mais à Toronto. Federer s'était facilement débarrassé du Canadien 6-2 6-0 en 32es de finale. L'Ontarien se consolera en se disant qu'il a empoché un jeu de plus que la dernière fois en évitant en plus l'humiliation d'un 6-0.

Federer a en outre battu un record personnel en alignant 32 sets remportés consécutivement, une marque incroyable à 36 ans.

En huitièmes de finale, le Bâlois affrontera le vétéran espagnol David Ferrer (ATP 33), vainqueur de Jack Sock (ATP 17) 7-6 (9/7) 3-6 6-1. Federer mène d'un impressionnant 16 à 0 dans ses duels avec le spécialiste de la terre battue.

Revanche de Monfils

Sous un chaud soleil, le spectacle s'est déplacé du central au court N.1 avec un Gaël Monfils revigoré par un match qui aurait pu aussi bien basculer du côté de son adversaire du jour, le Japonais Kei Nishikori.

Mené 6/2 dans le jeu décisif du troisième set, Monfils a aligné six points de suite, sauvant quatre balles de match au passage, pour s'imposer dans ce qu'il qualifie d'une «énorme revanche» et d'«une belle victoire pour beaucoup de raisons».

Et Monfils de rappeler que par deux fois l'an dernier face au même adversaire, la balle était retombée du côté du Japonais. A Miami, Monfils avait manqué cinq balles de match, puis il y a un an en quart de finale des Jeux de Rio, il avait cédé après avoir déjà été mené 6-2 dans le tie-break décisif.

«Je sais exactement ce que Kei ressent» après une défaite comme celle-là, a commenté Gaël Monfils.

Jeudi, Monfils affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.12) qui a battu l'Américain Ryan Harrison (7-5, 6-2) pour, en cas de victoire, retrouver (théoriquement) un certain Federer.

La surprise Shapovalov

Porté par son public, le jeune espoir du tennis canadien Denis Shapovalov, 143e joueur mondial à 18 ans, a signé l'un de ses plus grands succès et créé la surprise du jour.

Avec patience, méthode et un très bon service, Shapovalov a renvoyé aux vestiaires son «idole», l'Argentin Juan Martin Del Potro en deux sets 6-3 et 7-6 (7/4). Jouer contre Del Potro était «un énorme honneur», car «j'avais dit (mardi) qu'il était mon idole» depuis que je l'avais vu gagner l'US Open en 2009, a expliqué le jeune Canadien.

Maintenant, son prochain adversaire pourrait être le numéro deux mondial Rafael Nadal, si l'Espagnol devait l'emporter en soirée contre le Croate Borna Coric, 20 ans, autre étoile montante du circuit.

«Ce serait incroyable, encore un joueur que j'ai vu en grandissant, je l'ai vu gagner tant de Grand Chelem», a dit Shapovalov, les yeux pétillants de bonheur.

Dans les autres rencontres, le Bulgare Grigor Dimitrov (N.7) a battu l'Allemand Mischa Zverev (6-3, 3-6, 6-3). Il rencontrera le Néerlandais Robin Haase, tombeur de l'Américain Ernesto Escobedo 6-4, 6-1.