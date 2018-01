Federer et Bencic font carton plein

La Hopman Cup n'est peut-être qu'une exhibition, mais le niveau qui a été celui de Roger Federer et Belinda Bencic contre la Russie mardi à Perth (AUS) n'en est pas moins prometteur. Les Suisses ont infligé un sec 3-0 à Karen Khachanov et Anastasia Pavlyuchenkova.

Les deux simples de Federer et Bencic étaient des tests très intéressants afin de jauger la forme du moment. Premier à entrer en scène, le Bâlois a dû s'employer pour calmer les ardeurs 6-3 7-6 (10/8) de Karen Khachanov.

Pris à la gorge par un Russe de 21 ans aussi talentueux qu'ambitieux, Federer a eu besoin de quelques jeux pour rétablir la hiérarchie sur le court. Une fois qu'il a passé l'épaule, le no 2 mondial a cherché à évoluer plus en relâchement face au matricule 45 à l'ATP, pas toujours avec succès. La faute, surtout, à un adversaire très doué qui incarne, dit-on, l'avenir du tennis.

Le match a été spectaculaire et d'un bon niveau, pour le plus grand plaisir d'un public australien n'ayant décidément d'yeux que pour le Maître. «Merci d'être de mon côté, ça m'a aidé par moments», a dit Federer à l'issue de son match.

“I really don’t take it for granted … I really can’t thank you enough every time that I stand here.” – @RogerFederer on the record 13,943 fans at @PerthArena #TeamSwitzerland #TeamRussia #HopmanCup pic.twitter.com/5ptiNYzOMx — Hopman Cup (@hopmancup) 2 janvier 2018

Bencic «stressée»

Les remerciements étaient également de rigueur pour Belinda Bencic, qui a également dû faire preuve du plus grand sérieux pour battre Anastasia Pavlyuchenkova 6-1 3-6 6-3 et ainsi aligner un 17e succès de suite. «Merci d'être resté pour ma partie...», a lancé la Saint-Galloise aux spectateurs. «J'étais stressée de jouer devant tant de monde. Ces derniers mois, j'ai disputé de plus petits tournois, j'étais moins nerveuse et je jouais mieux.»

Ce difficile succès face à Pavlyuchenkova, 15e joueuse mondiale tout de même, peut valoir de l'or pour une Bencic qui, retombée au-delà de la 300e place mondiale l'été dernier, s'échine à retrouver les sommets. La Saint-Galloise est actuellement 74e à la WTA.

.@BelindaBencic maintains her unbeaten run with a brilliant 6-1 3-6 6-3 victory over #Pavlyuchenkova. Well and truly working her way back to the top where she belongs ???? #HopmanCup pic.twitter.com/pj8FLDtlwU — Hopman Cup (@hopmancup) 2 janvier 2018

Les USA jeudi

Le double mixte, comptant «pour beurre», a été remporté 4-3 (5/1) 3-4 (3/5) 4-1 par la paire helvétique.

La Suisse, qui avait battu le Japon 3-0 en entrée de tournoi, affrontera encore les Etats-Unis jeudi pour la «finale» du groupe B. Un duel probablement tronqué puisque Jack Sock s'est blessé à la hanche dans sa rencontre contre le Japonais Yuichi Sugita et manquera probablement à l'appel.

La Suisse semble ainsi déjà assurée de disputer la finale de cette Hopman Cup contre le vainqueur d'un groupe A composé de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne et de la Belgique.

All smiles as #Benderer complete the sweep 4-3(1) 3-4(3) 4-1 for #TeamSwitzerland in the mixed doubles ???? #HopmanCup pic.twitter.com/hbpmwbDDje — Hopman Cup (@hopmancup) 2 janvier 2018

(ats/nxp)