Federer met un genou à terre pour mieux se relever

Ce n’est sans doute qu’un genou, qu’une arthroscopie pour soigner un ménisque délicat, une opération banale. Mais c’est le genou de Roger Federer. L’omerta qui a enveloppé cette intervention pratiquée mercredi n’a d’égale que la déferlante de commentaires qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux ce jeudi, quand le Bâlois a lui-même annoncé la nouvelle: il ne reprendra la saison qu’après Roland-Garros.

Dubaï, Indian Wells, Bogotá, Miami et la terre battue parisienne? Le programme tombe à l’eau. Il fera son retour sur gazon, juste avant Wimbledon. Concernant son classement, rien d’inquiétant. À Londres, tout en ayant perdu au moins 3180 points jusque-là en raison de sa pause, il resterait un éminent membre du top 10. Il serait aux alentours de la septième place à l’ATP en juin, mais selon les règles qui prévalent pour les organisateurs du All England Lawn Tennis and Croquet Club – un savant calcul qui prend en compte les performances sur gazon des deux années précédentes –, il pourrait même être tête de série No 4.

Les médecins confiants

Roger Federer n’en est pas encore là. À vrai dire, il va surtout entreprendre un travail de fond pour retrouver la pleine mesure de ses moyens. Il a laissé entendre que ce souci au genou le gênait depuis un moment déjà. «Les docteurs ont confirmé que c’était la bonne chose à faire, a-t-il assuré. Ils sont très confiants quant à une totale récupération de mon genou.» Pas beaucoup de détails. Il se murmure que le Bâlois souffrait du ménisque droit depuis longtemps.

À l’Open d’Australie il y a un mois, ressentait-il déjà ce mal? On se souvient qu’à Melbourne, Federer s’était qualifié dans la douleur pour sa demi-finale, sans savoir s’il pourrait la jouer. Problème de dos. On aurait tort de séparer les deux maux, le premier au genou pouvant être à l’origine du second. Mais il se dit surtout que le Maître traînait cette gêne méniscale depuis l’été dernier.

À 38 ans, après vingt ans de sport professionnel au plus haut niveau, les sollicitations, les matches, les modules de préparation, tout cela pèse dans la balance. L’exceptionnelle longévité du Bâlois est souvent rattachée à son élégance, à cette aptitude à survoler son sujet dans la légèreté de ses envolées, comme si pour lui la grâce s’accompagnait d’apesanteur. C’est oublier le monstre de travail qu’il est aussi, justement pour que tout paraisse simple et aérien. L’usure mécanique pour prix de la pureté?

Il a déjà connu ça

Quand tout n’est que lumière et que tout s’éteint d’un coup pour quelques mois, surtout à cet âge, des inquiétudes bourgeonnent, fleurs du mal pour le poète des courts. Mais pas de panique dans le clan du Suisse. D’ailleurs, il a déjà connu tout ça, le ménisque douloureux, l’opération, la remise en forme. C’était en 2016 et l’autre genou, le gauche, le faisait souffrir. Il avait subi une même arthroscopie. Mais avait sans doute repris la compétition trop rapidement. Pour finalement le payer à Rome (dos) et ensuite à Wimbledon (genou à nouveau). Et pour tirer enfin un trait sur la fin de saison, observant une pause de six mois.

On connaît la suite. Pour son retour aux affaires, à Melbourne en janvier 2017, Roger Federer remportait le titre en battant Nadal dans une finale inoubliable, pratiquant un tennis de rêve en ayant adapté son revers pour plus d’efficacité. Intelligence en mouvement. Il sait écouter son corps, il se donne le temps cette fois.

«Je suis impatient de retrouver les courts, on se revoit sur gazon», a-t-il déjà lancé. Rendez-vous est pris.

«Le ménisque est un disque qui peut s’user»

Docteur Finn Mahler, Roger Federer a subi une arthroscopie du genou droit: cela consiste en quoi?

Il s’agit d’une intervention qui suppose de petites ouvertures sur l’articulation du genou. On glisse ensuite un scope, une sorte de mini-caméra et des outils qui sont des ciseaux. L’objectif est de soigner le ménisque touché. Le ménisque est un disque, qui peut s’user. Il en résulte des petites déchirures en périphérie, qu’il faut enlever pour que cela ne gêne pas la mécanique articulaire.

Cela implique quoi en termes de récupération et de retour à la compétition, le concernant?

Si l’articulation est saine, la récupération est rapide. Pour une méniscectomie simple, il faut compter entre six à huit semaines en étant large. Mais plus l’âge est grand, plus la récupération est longue. Roger Federer a déjà subi cette opération au genou gauche en 2016. Son cartilage de revêtement semblait très sain. Par analogie, on peut se dire qu’il en va de même pour le genou droit. Il prend son temps, il évite des risques inutiles en se donnant plusieurs mois pour se «réathlétiser». C’est très intelligent.

Pas de tournée américaine, pas de terre battue non plus, un retour sur gazon: une bonne chose?

Oui, le gazon, c’est mieux que la terre battue pour revenir après ce genre d’opération. Le pire étant les surfaces dures. Par exemple, pour une heure de jeu sur gazon, il faut compter six minutes à haute intensité physique chez un joueur. Sur terre battue, c’est deux fois plus. Les contraintes mécaniques sont les mêmes, mais pas les efforts fournis. Là encore, c’est intelligent de sa part. D.V.