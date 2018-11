Federer reste le grand chouchou des fans

Qui d'autre? Pour la seizième année de suite, Roger Federer a été élu par les fans joueur le plus populaire du circuit. A deux jours du grand rendez-vous de fin de la saison, le Masters de Londres, l'ATP a levé le voile vendredi sur les gagnants de l'année 2018.

Outre le Bâlois de 37 ans, qui visera un 100e titre à partir de dimanche, Novak Djokovic a lui été récompensé par le trophée du plus beau come-back de l'année. Et c'est amplement mérité quand on sait que le Serbe, vainqueur notamment de Wimbledon et de l'US Open, est passé du 22e au 1er mondial rang mondial au cours des derniers mois.

L'entraîneur de «Nole», Marian Vajda, a tout aussi logiquement été élu entraîneur de l'année alors que Rafael Nadal a été plébiscité par les autres joueurs du circuit et glane pour la deuxième fois après 2010 le prix du fair-play. Enfin, l'Australien Alex de Minaur, 19 ans, a été élu révélation de l'année.

