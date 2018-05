Gojowczyk sort Fognini et va en finale

Peter Gojowczyk (ATP 49) a créé la surprise en s'offrant le scalp de la tête de série no 2 Fabio Fognini (ATP 19). Il a dominé l'Italien 6-4 6-4.

Sacré l'automne dernier à Metz, Peter Gojowczyk (28 ans) visera son deuxième titre ATP samedi dès 15h30 sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Il disputera face à l'Américain Steve Johnson (ATP 47) ou au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 60) sa première finale sur cette surface, la troisième au total sur le circuit principal. L'Allemand en a déjà joué une cette année, en février à Delray Beach où il avait subi la loi de Frances Tiafoe. Il obtiendra d'ailleurs dimanche le meilleur classement de sa carrière, avec au pire une 43e place.

Fabio Fognini, qui a bénéficié d'une wild-card dans ce Geneva Open, est la troisième tête de série à s'incliner cette semaine devant Peter Gojowczyk après David Ferrer (no 4) et Andreas Seppi (no 7). L'Italien, qui a concédé le break décisif à 4-4 dans la première manche, n'a toutefois pas donné sa pleine mesure dans la seconde. Il s'est ainsi longuement fait soigner la cheville gauche alors qu'il était mené 2-1 dans le deuxième set, juste après avoir perdu son service pour la quatrième et dernière fois de la journée. (ats/nxp)