Henri Laaksonen ne part pas les mains vides

Henri Laaksonen n’a pas eu la moindre chance de prolonger son séjour à l’US Open, dont il repart tout de même avec un chèque de 100 000 dollars, moins l’impôt à la source. Le Schaffhousois n’a jamais pesé sur une rencontre qu’il a géré du fond du court, sans obtenir la moindre balle de break. Son adversaire canadien, plutôt en jambe, a surtout assuré ses jeux de service (84% des points sur première balle), dans l’attente d’une ouverture qu’il savait inéluctable.

Au terme de ce parcours, Henri Laaksonen devrait tout de même gagner une dizaine de places au classement ATP et frapper aux portes du top 100. Il devrait également équilibrer son budget et accumuler une certaine confiance, après trois présences dans le tableau principal d’un Grand Chelem au cours de la seule année 2019 (Melbourne, Roland-Garros et l’US Open),