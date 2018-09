«Je ne savais pas qu'il se passait quelque chose»

La Japonaise Naomi Osaka, sacrée pour la première fois en Grand Chelem à l'US Open samedi, au bout d'une finale marquée par l'emportement de Serena Williams contre l'arbitre, n'a «pas entendu qu'il se passait quelque chose».

- Comment avez-vous géré l'emportement de Serena?

Je n'ai pas vraiment entendu quoi que ce soit, parce que j'étais tournée, donc je ne savais pas vraiment qu'il se passait quelque chose sur le moment. Le public faisait vraiment beaucoup de bruit, donc je n'entendais rien. Je n'ai vraiment pas entendu qu'il se passait quelque chose. Et quand je me suis retournée, il y avait 5-3, donc j'étais un peu perdue. Mais je savais qu'il fallait vraiment que je reste concentrée tout au long du match, parce que c'est une telle championne que je savais qu'elle pouvait revenir à tout moment. J'essayais juste de me concentrer sur moi-même à ce moment-là.

- Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous excuser d'avoir gagné lors de la remise du trophée?

Je savais qu'elle voulait vraiment ce 24e titre en Grand Chelem, tout le monde le sait, on en parle partout. Quand j'entre sur le court, je suis quelqu'un d'autre, je ne suis plus une fan de Serena. Je suis juste une joueuse de tennis qui en affronte une autre. Mais après, quand elle m'a prise dans ses bras au filet, je suis redevenue une enfant.

- Que ressentez-vous après ce titre?

C'est toujours irréel pour l'instant. Peut-être que dans quelques jours, je réaliserai ce que j'ai fait. Sur la balle de match, avoir une réaction très démonstrative, ça ne me ressemble pas vraiment. Et ça avait toujours l'air irréel. Donc, quand je marchais vers le filet, ça ressemblait à un match comme les autres. Mais c'était Serena de l'autre côté. Elle m'a prise dans ses bras, et c'était vraiment génial! (AFP/nxp)