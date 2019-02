Jérôme Kym bat le record de précocité

Jérôme Kym va vivre une grande première ce samedi après-midi à Bienne. Le champion suisse junior et plus grand espoir du tennis helvétique célébrera sa première sélection en Coupe Davis, à même pas seize ans (il les fêtera le 12 février). Il s’agit bien sûr d’un record de précocité pour le pensionnaire du Centre National. Heinz Günthardt restait jusqu’à aujourd’hui le plus jeune joueur appelé «sous les drapeaux» en 1976. Il avait 17 ans. À titre de comparaison, Roger Federer (18), Marc Rosset (19) et Stan Wawrinka (19) ont tous vécu des débuts à un âge plus avancé. Le jeune homme – également champion de tambour – gardera-t-il la tête froide pour claquer son grand service? Henri Laaksonen, le taciturne, saura-t-il porter son jeune coéquipier au fil de cette expérience nouvelle? Telles sont les questions qui vont traverser un double que la Suisse doit absolument gagner si elle veut éviter les barrages contre la relégation. (nxp)