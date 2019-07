Jil Teichmann battue, les organisateurs font la moue

La différence entre les attentes et la réalité peut parfois être cruelle. Sur le programme du tournoi lausannois, les quatre têtes d’affiche sont Timea Bacsinszky, Caroline Garcia, Julia Görges et Eugenie Bouchard. Deux top 25 et deux anciennes top 10. Cela a tout de même une certaine gueule. Hélas, ce samedi sur les coups de 11 h, les demi-finales mettront aux prises Bernarda Pera (WTA 85), Fiona Ferro (WTA 98), Tamara Korpatsch (WTA 142) et Alizé Cornet (WTA 48). Difficile de franchement s’enthousiasmer. La première édition du Ladies Open de Lausanne aurait mérité plus «clinquant» comme demi-finales pour faire se déplacer les gens à Vidy.

Vendredi, à la vue des gradins totalement déserts durant les deux premiers quarts, on se disait qu’il était évident que le tournoi avait besoin de la présence de Jil Teichmann. En accédant au week-end, la dernière joueuse à croix blanche en lice aurait donné un grand coup de pouce aux organisateurs.

Le revers défaillant de la Biennoise a ruiné les derniers espoirs suisses au terme d’un match à deux vitesses. Il y a d’abord eu les nombreuses prises de risques récompensées par autant de coups gagnants. Un jeu d’attaque qui avait permis à Jil Teichmann de croire en un exploit helvétique à domicile comme Viktorija Golubic en 2016 à Gstaad. Mais ce vendredi, après un premier set gagné 6-3, plus rien n’a fonctionné pour celle qui a remporté le tournoi de Prague au printemps. «Nous avons joué durant plus de deux heures, a-t-elle plaidé. Ce n’était pas aussi inégal que le score ne le laisse penser.»

Le score, justement, n’est pas flatteur pour Jil Teichmann: 6-3 0-6 1-6. Tout juste la Biennoise a-t-elle évité la double roue de vélo en marquant un jeu lors de l’ultime reprise. Touchée au niveau du pied droit, elle n’a plus semblé être en mesure de gêner son adversaire. «Mais elle a été meilleure que moi, a-t-elle tout de même remarqué. J’étais un peu dérangée, mais ce n’est pas une excuse. Je ne perds pas le match sur cet aspect.»

«Il y avait mieux à faire»

Après avoir éliminé la Vaudoise Timea Bacsinszky mardi, la joueuse basée à Barcelone avait à cœur de porter l’étendard suisse. «Je suis déçue car il y avait mieux à faire, a-t-elle enchaîné. J’ai produit du bon jeu durant cette semaine et j’ai vraiment l’impression de n’avoir pas livré le tennis que je voulais contre Korpatsch.» Et probablement pas le tennis que les organisateurs du LOL espéraient, d’ailleurs.

Ce samedi, l’Allemande se frottera donc à Alizé Cornet en demi-finale. La Française, WTA 11 en 2009, navigue depuis aux alentours de la 50e place mondiale et fait office, à Vidy, de tête d’affiche de substitution. Il y a certes pire qu’une joueuse aux six titres WTA comme dernière valeur sûre, mais les attentes étaient bien différentes lundi dernier au moment du tirage au sort.