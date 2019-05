Jil Teichmann décroche le titre à Prague

Au terme d'une semaine exceptionnelle, Jil Teichmann, 21 ans, a gagné samedi à Prague le premier titre de sa jeune carrière sur le circuit WTA. La Biennoise née à Barcelone s'est imposée en finale face à Karolina Muchova (WTA 106) sur le score de 7-6 (5) 3-6 6-4.

Issue des qualifications, la 146e joueuse mondiale, qui disputait sa huitième rencontre en autant de jours, a remporté une première manche très décousue - quatre break sur les six premiers jeux - grâce à des volées soignées dans le tie-break. Dominée lors du deuxième set par la Tchèque de 22 ans, la Suissesse, sûrement émoussée par la répétition des efforts, a demandé l'intervention du soigneur avant le début de la troisième manche pour se faire masser.

Quelques minutes plus tard, après avoir perdu sa mise en jeu, elle a retrouvé des couleurs suite à une interruption du jeu à cause de la pluie. Dès lors, Teichmann n'a plus flanché et pris le service de son adversaire pour boucler la rencontre après 2h40'. Lundi, la gauchère intégrera pour la première fois de sa carrière le top 100 mondial pour figurer au 87e rang.

The qualifier has done it!@jilteichmann beats Muchova to become the #PragueOpen champion - 7-6(5), 3-6, 6-4! pic.twitter.com/88AxwKrmcO — WTA (@WTA) 4 mai 2019

(nxp)