L'ATP frappe un grand coup

Dans la guerre qui oppose les instances du tennis mondial sur le champ de bataille des compétitions par équipes, l’ATP a réalisé une avancée décisive ce jeudi. En marge du Masters, son CEO Chris Kermode et le très occupé Craig Tiley sont venus présenter leur nouveau «bébé»: l’ATP Cup. Un projet qui vivra sa grande première en janvier 2020 et qui, contrairement à la nouvelle Coupe Davis, peut déjà compter sur le soutien unanime des joueurs!

Vingt-quatre équipes (qualifiées à partir du ranking du No 1 national), réparties en six groupes de quatre et dans trois villes australiennes. Un tournoi long de dix jours (trois rencontres de poules, quarts, demies, finale), quinze millions de dollars de prize money et un potentiel de 750 pts ATP à récolter (calculés sur une base individuelle), voici les contours de cette ATP Cup, chargée de redonner vie à la vieille World Team Cup, disparue en 2012 après 35 éditions à Düsseldorf.

«On a tous grandi avec le rêve de jouer pour notre pays, a insisté Novak Djokovic, soutien majeur du projet en sa qualité de membre du conseil des joueurs. C’est beau d’avoir une compétition par équipe qui réunira tout le monde. Juste avant l’Open d’Australie, la date est idéale.» Assis à côté de lui, John Isner appuyait encore davantage un soutien dont Piqué et sa nouvelle Coupe Davis auraient rêvé. «Tous les joueurs sont unis pour soutenir cet événement. Si tu perds, tu es certain de disputer deux autres matches. C’est idéal en début de saison, lorsque tout le monde est motivé et souhaite emmagasiner des sensations avant l’Open d’Australie.»

L’Américain a raison d’insister sur le soutien des joueurs. Roger Federer, Novak Djokovic, Marin Cilic, Karen Khachanov, Kei Nishikori, Dominic Thiem et bien d’autres interviennent en effet tous dans la vidéo de lancement pour dire tout le bien qu’ils pensent de cette ATP Cup. Un succès pour Chris Kermode lequel s’est montré grand seigneur envers l’ITF et la Coupe Davis. «Nous nous sommes rencontrés mardi et je dois vous dire que le ton des discussions était très encourageant. Pour la première fois, il y a une volonté de prendre le calendrier dans sa globalité afin d’essayer de trouver une date adéquate à la Coupe Davis. Cela ne se fera pas en une nuit. Mais je suis optimiste.» Il peut. Car ce jeudi 15 novembre, l’ATP a clairement pris la main dans le dossier épineux des «Coupes du monde de tennis». (nxp)