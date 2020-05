La folle Odyssée de la prise de raquette

Qui se souvient d'Alberto Berasategui? Parmi les initiés et les mordus de plus de 40 ans, le Basque, finaliste à Roland-Garros en 1994, est resté une référence. Le temps d'une saison exceptionnelle (terminée 7e mondial au Masters), ce dernier avait en effet incarné jusqu'à la caricature la folle exploration des prises toujours plus fermées. Devant les yeux effarés des anciens, Alberto Berasategui moulinait ses petites jambes supersoniques pour décocher un coup droit tellement extrême qu'il le frappait avec la même face du tamis que son revers. «Le monde à l'envers», hurlaient les puristes. «Un nouveau champ de possible», rétorquaient les modernes. Dans les années 1990, le débat était vif. Il a aujourd'hui presque totalement disparu.

Une double raison explique cette trêve. D'une part, Alberto Berasatequi avait sans le savoir fixé une barrière infranchissable, un point de non-retour physiologique. D'autre part, une foule (majorité?) de joueurs et joueuses a suivi son exemple pour se familiariser avec une prise de raquette située juste en amont de la fermeture extrême popularisée par l'Espagnol. Le moment est donc idéal pour se retourner et contempler le chemin parcouru par la prise de raquette en coup droit lors des cinquante dernières années. De Rod Laver à Novak Djokovic - d'un No 1 mondial à l'autre, car une technique inefficace ne mérite pas la postérité - l'Odyssée de la prise fascine par ce qu'elle raconte de l'évolution du tennis.

De quoi parle-t-on? Lorsque n'importe qui - enfant ou adulte - veut commencer le tennis, il doit d'abord empoigner correctement sa raquette. Or que signifie correctement? Dans les années 1960 et 1970, la norme s'appelait «prise marteau» (ou «continental» en anglais). C'est à partir de cette base que nous pouvons observer les variations techniques qui ont suivi. Comme son nom l'indique, vous obtenez cette prise en empoignant la raquette comme si vous vouliez enfoncer un clou avec un marteau (photo de gauche). Faites-le test chez vous: l'articulation à la base de votre index se situe au niveau de la première face de l'octogone que compose votre grip (à 13h). Or plus votre prise se ferme, plus l'articulation de votre index va descendre le long des faces de l'octogone (ou du cadran symbolique). Jusqu'à une prise semi-fermée, dîtes «eastern»: l'articulation posée sur la troisième face ou à 15h (photo du centre) puis la prise plus extrême («western») qui se fixe sur la quatrième ou la cinquième face, entre 17h et 18h (photo de droite).

Concrètement, cette évolution a totalement modifié le plan de votre tamis. C'est dire si elle implique des modifications techniques pour continuer à frapper la balle. Pour simplifier au maximum, la prise marteau vous permet de traverser votre coup droit d'arrière vers l'avant, la balle va naturellement prendre de la vitesse mais il sera très difficile de lui imprimer l'effet lifté (rotation vers l'avant) qui donne de la sécurité au coup. À l'inverse, une prise très fermée implique un mouvement plus en rotation durant lequel les hanches et le coude traversent le plan de frappe avant la raquette; laquelle va imprimer beaucoup d'effet à la balle. Un gain de sécurité qui s'accompagne d'une perte de vitesse, surtout le long de la ligne, là où il faudrait frapper sans trop d'effet.

Appliquée aux champions qui ont marqué l'histoire du tennis, cette Odyssée accompagne évidemment l'évolution du matériel: le passage des raquettes en bois aux matériaux composites puis des cordages en boyau au monofilament en polyester. Elle dessine un trajet de ce genre. Rod Laver, même si son coup de poignet est considéré par beaucoup comme les prémices du lift, se situe au début de la chaîne (face 1). Puis Navratilova, Evert, Connors ou McEnroe ont amorcé une légère fermeture (face 2). Ivan Lendl incarne alors Ivan Lendl ce qui ressemble à une transition vers la modernité, soit la prise «eastern», raisonnablement fermée (face 3), qui marquera les années 1990. Elle englobe une foule de joueurs: d'un Sampras encore très classique à un Agassi déjà plus fermé, mais pas Steffi Graf dont le coup droit légendaire s'appuyait sur une prise très classique.

Les repères temporels ne sont d'ailleurs pas toujours bons conseillés. Ainsi Roger Federer fait sans doute encore partie de cette grande famille de la prise «eastern» (3), même si sa main positionnée très bas sur le manche lui permet des ajustements afin de gratter davantage la balle selon les besoins. À l'inverse, Martina Hingis avait déjà fait la bascule vers le degré suivant de fermeture (4), une orientation technique qui l'aura parfois limitée dans ses options et sa faculté à accélérer la balle côté coup droit.

Aujourd'hui, il faut probablement classer entre 80% et 90% des joueurs et joueuses du Top 100 dans cette immense famille des prises fermées, dîtes «western» (face 4). De Nadal à Zverev en passant par Serena Williams ou Simona Halep, cette fermeture très tranchée mais pas extrême s'est largement imposée pour son efficacité lors du déclenchement d'une frappe lourde et liftée. Or, qui sont les champions qui vont encore plus loin? Qui sont ceux dont la prise bascule vers la face 5 du grip pour imposer à leur tamis (donc à leur coude) une rotation à 90 degrés? Juste en lisière de cette catégorie se trouvent sans doute Stan Wawrinka et Novak Djokovic, qui flirtent avec la limite mais compensent leur prise extrême par un geste épuré et un transfert de poids du corps idéal (pour le premier) ou une souplesse articulaire et un relâchement exceptionnel (chez le second).

Dans cette ultime catégorie se trouvent donc plutôt, entre autres, Timea Bacsinszky, Kharen Khachanov, Jack Sock et Kyle Edmund. Ces quatre-là proposent-ils une prise qui rivalise avec celle légendaire d'Alberto Berasatequi? Il faudrait pouvoir les réunir sur un terrain pour comparer. Reste que ce quatuor n'est pas homogène. En effet, alors que chez la Vaudoise et le jeune Russe, ce coup droit extrême est devenu un handicap (Timea Bacsinszky se résout même parfois à le slicer parfois compenser son manque de sensations), le duo Sock-Edmund en a fait sa meilleure arme. La preuve qu'en matière de prises, il n'existe pas de vérités absolues. Juste des options plus ou moins pertinentes en fonction des propriétés biomécaniques du joueur et de son style de jeu.

Reste enfin cette question qui anime les discussions entre anciens joueurs: lequel des géants du tennis aurait-il pu adapter son jeu, donc sa technique, au matériel d'une autre décennie? «Je dis toujours que les grands champions auraient pu s’adapter à n’importe quelle époque, nous avait répondu Roger Federer l'année dernière avant la Laver Cup. Prenez Rafa, beaucoup pensent qu’il n’aurait pas pu jouer avec des raquettes en bois. Je ne suis pas d’accord. Il aurait peut-être été un peu moins impressionnant mais il aurait modifié son coup droit lasso et trouvé un moyen d’exploiter son talent en frappant plus plat. C’est pareil pour Rod, il jouait à plat parce que c’était le style à l’époque. Mais il aurait lifté facilement avec les raquettes d’aujourd’hui. Les meilleures mains et les meilleurs yeux s’adaptent à tout, ils apprennent, évoluent.» En revoyant cette photo de Björn Borg, lors de Roland-Garros 1979, on ne peut que donner raison à «RF». Quelle est la prise du Suédois? À bien y regarder, elle n'est pas moins fermée que celle qu'utilisera Sampras vingt ans plus tard. Et comme avec Nadal ou Federer, cette main très relâchée et positionnée en bout de manche crée la confusion. Sans doute la marque des coups droits éternels.

Mathieu Aeschmann