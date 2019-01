La paire Herbert-Mahut au sommet

???????? Parejas que lograron levantar los cuatro Grand Slams



Herbert/Mahut

C’est fait, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont «leur» Grand Chelem en poche. Après avoir remporté l’US Open en 2015, Wimbledon en 2016 et Roland-Garros l’année dernière, la paire française a raflé le dernier tournoi majeur qui manquait à son palmarès en s’imposant à dans la finale du double de l’Open d’Australie.

Les deux compères, solides, n’ont jamais été inquiétés par le duo australo-finnois formé par Peers et Kontinen, écarté 6-4 7-6 (7-1). Et au moment de recevoir le trophée, ce sont les souvenirs qui sont revenus à la surface de ces quatre années passées ensemble. Pierre-Hugues Herbert s’est adressé directement à son partenaire. «Nicolas, que dire?, a-t-il lancé, ému. Je me rappelle que tout a commencé ici en 2015, quand nous nous sommes mis ensemble pour le double et que nous étions arrivés jusqu’en finale, mais sans la gagner. Nous étions à un match du bonheur et nous ne savions pas si nous pourrions à nouveau arriver un jour à nouveau en finale. Et aujourd’hui, nous avons gagné ensemble tous les Grands Chelems. C’est beau.» C’est tellement beau que Mahut lui a bien sûr répondu: «Je t’aime comme un frère et j’espère que nous aurons encore plusieurs belles années sur le circuit ensemble.»

Cette paire française, complémentaire, complice, équilibrée, peut envisager l’avenir avec sérénité. (nxp)