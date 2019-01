Laaksonen - Medvedev pour lancer le week-end

La première campagne suisse de «Coupe Davis 2.0» sera lancée vendredi à Bienne par Henri Laaksonen (ATP 142) face au récent huitième de finaliste de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev (ATP 16).

Lors du deuxième simple de cette première journée, Marc-Andrea Hüsler (ATP 362) fera face à la montagne Karen Khachanov (ATP 11). En double, le capitaine Severin Lüthi a pour l’instant nommé une équipe composée de ses deux titulaires en simple.

C’est une évidence, la Suisse se retrouve face à l’une des missions les plus compliquées de son histoire récente en Coupe Davis. «Sans doute la rencontre le plus difficile sur le papier depuis le début de mon capitanat (en 2005), valide Severin Lüthi. Je pense aussi au match contre la Belgique de Goffin (2015); notre alignement était moins compétitif. Mais avec les deux Top 20 en face, c’est peut-être bien la plus compliquée.»

Pour rappel, Suisses et Russes se disputeront l’une des douze places qualificatives pour la finale de la Coupe Davis, organisée à Madrid du 18 au 24 novembre (la Croatie, la France, l’Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Argentine sont qualifiés d’office). Par ailleurs, le format des rencontres de cette nouvelle Coupe Davis prévoit deux simples le vendredi puis deux autres samedi, précédés du double. L’équipe de Suisse aura donc pour premier objectif de remporter au moins l’un des trois premiers matches afin d’offrir au public un «duel des No 1» avec enjeu entre Khachanov et Laaksonen.

«J’arrive en confiance après ma très bonne campagne australienne, s’est félicité le Schaffhousois. Mais d’un autre côté, les conditions sont différentes et, en deux semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Chaque jour est une autre histoire.» Celle qui attend la Suisse à Bienne s’annonce plutôt violente. Plus elle durera, plus elle aura de chance de s’adoucir.

Programme:

Vendredi 1er février (dès 14h): H. Laaksonen vs D. Medvedev M.-A- Hüsler vs K. Khachanov

Samedi 2 février (dès 14h): H. Laaksonen – M.-A. Hüsler vs E. Donskoy – A. Rublev H. Laaksonen vs K. Khachanov M.-A. Hüsler vs D. Medvedev (nxp)