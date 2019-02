Laaksonen brille mais perd: la Suisse éliminée

Au bout d’un magnifique marathon de 2h42, Henri Laaksonen a fini par rendre les armes face à Karen Khachanov (7-6, 6-7, 4-6). Victorieux un peu plus tôt dans l’après-midi du point de l’espoir en double (avec Jérôme Kym), le Schaffhousois a sans doute payé sa débauche d’énergie lors d’une troisième manche que le Russe avait réussi à transformer en véritable bras de fer. Au bout de deux jours d’une résistance souvent magnifique, la Suisse s’incline donc logiquement face la Russie (1-3), qualifiée pour la phase finale madrilène (18-24 novembre).

La déception est grande côté suisse; surtout en considérant à quel point Henri Laaksonen aura été proche de battre Medvedev (16e mondial) puis Khachanov (11e). Mais avec un peu de recul, Severin Lüthi et ses joueurs devraient être capables d’identifier la somme d’enseignements positifs à retirer de ce premier tour dont – il faut bien l’avouer - personne n’attendait grand-chose.

En une après-midi, l’équipe de Suisse de Coupe Davis s’est en effet découvert une relève et un vrai leader. Après avoir goûté au bizutage rafraîchissant de Jérôme Kym (15 ans) lors du double, le public de la Swiss Tennis Arena s’est enflammé avec raison pour la bravoure d’Henri Laaksonen. Quand le Schaffhousois joue à niveau, sa place est dans le Top 100, voire dans le Top 50.

Et puisque la Suisse jouera sa place dans le groupe mondial lors d’un barrage contre la relégation plus tard cette année, rien ne dit qu’elle ne profitera pas alors d’un No 1 gonflé par un nouveau statut. Quant à Jérôme Kym, lequel fêtera ses 16 ans le 12 février, la route qui peut le mener vers les sommets reste encore longue. Mais le «gamin» a prouvé qu’il possédait la meilleure des boussoles: l’insouciance et une formidable confiance en lui. En quittant la Swiss Tennis Arena, le public de Bienne se réjouissait déjà de le revoir à l’œuvre. Pour l’instant, la Suisse doit se contenter de ce type de victoires. (nxp)