Le Masters se jouera à Turin dès 2021

Le Masters de tennis, qui réunit en fin d'année les huit meilleurs joueurs de chaque saison, sera joué à Turin (Italie) à partir de 2021 et jusqu'en 2025, après douze éditions disputées à Londres, a annoncé mercredi l'ATP.

«Le contrat de cinq ans verra les meilleurs joueurs professionnels de tennis s'affronter lors du plus grand tournoi indoor au monde au Pala Alpitour», un complexe omnisports de Turin construit pour les Jeux olympiques d'hiver 2006 (il avait accueilli la compétition de hockey sur glace), précise l'ATP dans un communiqué. Plus grande arena indoor d'Italie, le Pala Alpitour peut accueillir jusqu'à 18'500 spectateurs.

Le Pala Alpitour (ici en configuration volleyball) peut accueillir jusqu'à 18'500 spectateurs. Image: AFP.

Turin sera la 15e ville, la première en Italie, à accueillir cet événement créé en 1970, qui est le tournoi le plus important en termes de points au classement derrière les quatre tournois du Grand Chelem.

Manchester, Tokyo et Singapour, où était joué le Masters féminin jusqu'en 2018, étaient également candidats pour l'organisation de l'événement, tout comme Londres, qui souhaitait poursuivre l'aventure entamée en 2009 dans son «O2 Arena».

«L'Italie est un des marchés tennistiques les plus forts et les plus affirmés en Europe», s'est justifié le patron de l'ATP Chris Kermode, qui souligne l'organisation en Italie d'un des tournois les plus importants de la saison sur terre battue, à Rome, et précise que la dotation prévue sera de 14,5 millions de dollars (à peu près la même chose en francs suisses), un record pour le Masters.

Depuis deux ans, Milan accueille par ailleurs une nouvelle compétition: le Masters «NextGen», qui réunit les meilleurs joueurs âgés de moins de 21 ans chaque saison dans un format novateur.

Avec six sacres, Roger Federer est le joueur le plus titré dans l'histoire du Masters. A la mi-novembre, la dernière édition a été remportée par le jeune Allemand Alexander Zverev, aux dépens du No 1 mondial Novak Djokovic.

(AFP/nxp)