Le double suisse entretient l’espoir

Jérôme Kym a réussi une entrée fracassante en Coupe Davis. Bien encadré par un Henri Laaksonen solide et calme, le Bâlois a mis toute sa belle énergie au service d’une paire suisse victorieuse en trois sets du duo Rublev-Donskoy (4-6, 6-3. 7-6). Le «coup de poker jeunesse» du capitaine Lüthi est doublement une belle affaire pour la Suisse. Non seulement,il offre le droit à la Suisse de prolonger son week-end et, qui sait, de croire à un incroyable retournement de situation. Mais surtout, il a placé sous la lumière un jeune homme de même pas seize ans en rien effrayé par l’enjeu et le haut niveau. Des premières balles qui tombent à 210 km/h, des retours lâchés à pleine puissance, Jérôme Kym a démontré une belle assurance dans ce double qui manquait de spécialiste. Tout juste a-t-il mis un set à trouver «sa place» au filet sur les jeux de service d’Henri Laaksonen. Une timidité qui coûtait le premier break et le set aux Suisses. Sans doute encouragé par son capitaine à davantage bouger au filet, le champion suisse junior a ensuite gagné en envergure pour progressivement enflammer la partie. Un jeu de service horrible de Rublev (3 doubles fautes) finissait de relâcher les Suisses. Sereine et de plus en plus agressive en retour, la paire Laaksonen-Kym faisait alors la course en tête jusqu’à se détacher 4-2 dans le set décisif. Malgré un sursaut russe, Henri Laaksonen et Jérôme Kym conservaient leur belle assurance pour jouer un tie-break presque parfait (7-1). Jérôme Kym pouvait lever les bras. À 15 ans, il venait de se présenter à la Suisse du tennis. Il faudra bien garder sa carte de visite. (nxp)