Les Suissesses ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin

Si l’embarquement ne se fera qu’en avril, les Suissesses ont d’ores et déjà composté leur billet pour Budapest, où se dérouleront les finales de la Fed Cup . Les douze meilleures équipes du monde s’affronteront durant une semaine pour conquérir le trophée.

Cette nouvelle formule plus compacte et haletante doit permettre de convaincre le public et les télévisions. «J’ai été l’un des fervents défenseurs de ce projet, s’est félicité samedi à Bienne René Stammbach, président de Swiss Tennis. Ça va beaucoup apporter à la Fed Cup. Ce tournoi sera exceptionnel.»

L’ITF a mis le paquet pour que l’essai soit transformé. Les finalistes vont se partager 18 millions de dollars. La Suisse est d’ores et déjà assurée de toucher 800'000 dollars, dont un demi-million ira aux joueuses. Une somme qui pourrait encore gonfler si les résultats sont à la hauteur des espérances. Une manne inespérée pour certaines équipières de l’équipe nationale. Ainsi, l’Argovienne Stephanie Vögele (29 ans, WTA99) va toucher plus d’argent en une semaine que durant le reste de sa carrière.

Lucrative, cette Fed Cup 2020 rompt aussi avec une tradition établie depuis 1957. «Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients, s’est projetée Belinda Bencic. Avec cette phase finale, on s’évite par exemple un voyage en Australie au milieu de la saison. D’un autre côté, on se prive de rencontres à domicile et du soutien de notre public.» Jil Teichmann est aussi partagée: «C’est certain que c'est un grand changement. Il faudra tester cette formule pour vraiment savoir ce que ça vaut.»

«Gagner la Fed Cup»

Même si elles avancent vers l’inconnu, les Suissesses nourrissent de grandes ambitions. «On veut gagner la Fed Cup», a lancé d’entrée le capitaine Heinz Günthardt, qui fêtait samedi son 61e anniversaire de la meilleur des manière. «Remporter une telle compétition, c’est comme gravir un sommet de 4000 mètres, a illustré le Zurichois. Il faut d’abord passer les 1000 premiers mètres, c’est chose faite. Cette qualification n’est qu’un premier palier de franchi.»

La marche n’a pas été très haute pour l’équipe nationale ce week-end à la Swiss Tennis Arena de Bienne, où 3400 spectateurs s’étaient réunis sur deux jours. Les Canadiennes n’avaient pas les armes pour espérer mieux durant ce barrage (3-1).

Les joueuses à la feuille d’érable n’ont pas été épargnées dans le Seeland. «Nous avons vécu une semaine où tout est allé de travers, a pesté la capitaine El Tabakh. On espérait qu’Andreescu (ndlr: tenante du titre à l’US Open) pourrait jouer malgré sa blessure à un genou. Mais son état s’est aggravé. Notre numéro deux, Bouchard, s’est blessée à l’entraînement jeudi. En plus, les filles sont tombées malades.» Câlice.

En face, les Suissesses ont parfois été leur plus redoutable adversaire. Jil Teichmann, qui a remporté la victoire décisive, est apparue très tendue par moments. De son côté, la locomotive Belinda Bencic (WTA5) a craqué au moment de conclure face au prodige Leylah Fernandez (17 ans).

Une contreperformance qui n’a pas porté à conséquence, notamment grâce à la profondeur de l’équipe suisse. «Très homogènes, nous pouvons remplacer plusieurs joueuses, a rappelé Günthardt. Cela comptera durant ces finales où les matches vont s’enchaîner et la fatigue s’accumuler. L’écart entre les nations sera très faible à Budapest.» Les Suissesses ont déjà hâte d’y être.