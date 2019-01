Les meilleures Suissesses en FedCup

Capitaine de l'équipe de Suisse de FedCup, Heinz Gütnthardt est un homme heureux: il pourra compter sur les meilleures joueuses suisses du moment les 9 et 10 février prochains à Bienne, à l'occasion de la réception de l'Italie pour son entrée en lice dans le groupe mondial II.

Günthardt a convoqué cinq joueuses en vue de ce rendez-vous: Belinda Bencic (WTA 43), Stefanie Vögele (WTA 86), Viktorija Golubic (WTA 106), Timea Bacsinszky (WTA 112) et Jil Teichmann (WTA 154).

Après trois ans passés dans le groupe mondial I, la Suisse évolue cette année dans le groupe mondial II. L'objectif de la formation helvétique est clair: remonter le plus vite possible dans l'élite. Heinz Günthardt, qui en est le capitaine depuis 2012, affiche une certaine confiance à dix jours de l'échéance: «Je suis très optimiste pour 2019, car toutes nos joueuses sont en bonne santé et en bonne forme. Nous pouvons ainsi, pour la première fois depuis longtemps, à nouveau défendre nos chances avec nos meilleures représentantes.»

La composition de la formation italienne n'est pas encore connue. Camila Giorgi (WTA 27), la meilleure joueuse transalpine actuelle, n'a plus défendu les couleurs de son pays en FedCup depuis 2016. (nxp)