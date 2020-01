Les stars du tennis réunies pour la bonne cause

C'est sous l'égide de «Rally4Relief» (littéralement: «des échanges pour secourir») que les stars du tennis se sont réunies ce mercredi à la Rod Laver Arena. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Caroline Wozniacki et d'autres ont livré une exhibition devant une salle comble.

But de la soirée (en Australie): récolter des fonds au profit des victimes des incendies, qui ravagent l'Australie depuis des mois et qui ont tué 28 personnes et plus d'un milliard d'animaux. Les nuages de fumée toxique planant sur Melbourne, le toit rétractable de la grande enceinte de Melbourne avait été fermé.

Deux équipes se sont affrontées en double et dans la bonne humeur (le «Team Williams» et le «Team Wozniacki»), avant que Roger Federer et Nick Kyrgiosa ne s'affrontent au cours d'un match d'un seul set. Pour la petite histoire, Federer a remporté ce set 7-6 (8-6).

En direct du court, Rafael Nadal a également annoncé que lui et Federer allaient, ensemble, verser 250'000 dollars au Fonds de soutien.

A la fin de l'exhibition, les promesses de dons atteignaient presque les 5 millions de dollars.