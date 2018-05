Nadal battu, Federer no 1 mondial

La série s'est arrêtée à 21 matches et à 50 sets pour Rafael Nadal. Il est tombé sur la terre battue de Madrid, éliminé par Dominic Thiem, le dernier homme qui l'avait battu sur cette surface.

The streak is over! @ThiemDomi shocks Rafael Nadal, ending the World No. 1's 21-match winning streak on clay, advancing to the semi-finals @MutuaMadridOpen.



