Nadal passe l'obstacle Ramos-Viñolas

Rafael Nadal (ATP 2) a bien souffert pendant un set et demi face à Albert Ramos-Viñolas (ATP 24) en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Vainqueur 7-6 (7/1) 6-2 de son compatriote vendredi en début d'après-midi, l'Espagnol n'avait que quelques heures devant lui pour préparer son quart de finale face à Nick Kyrgios (ATP 23).

Au repos forcé jeudi en raison des intermpéries, Rafael Nadal a mis 1h38' pour accomplir la première partie de ses tâches de vendredi. Particulièrement offensif à l'échange, Albert Ramos-Viñolas a offert une superbe résistance dans ce duel de gauchers. Le finaliste malheureux du Masters 1000 de Monte-Carlo a tenu le choc même après s'être effondré dans un tie-break dont il a perdu les six derniers points.

Nadal sur la défensive

Rafael Nadal a d'ailleurs dû serrer sa garde en début de deuxième set. Le décuple champion de Roland-Garros effaçait une première balle de break dans le deuxième jeu, puis en écartait trois autres - de manière consécutive qui plus est - dans le quatrième jeu. C'en était trop pour Albert Ramos-Viñolas, qui concédait le premier break de cette partie dans la foulée. Résigné, le Catalan lâchait dès lors prise face à un Rafael Nadal de plus en plus serein, perdant finalement les cinq derniers jeux du match.

Assuré de retrouver dès lundi la place de no 1 mondial, Rafael Nadal pouvait s'attendre à souffrir encore plus face au fougueux Nick Kyrgios vendredi en «night session». Nick Kyrgios a renversé une situation compromise vendredi après-midi face au géant Ivo Karlovic, s'imposant 4-6 7-6 (8/6) 6-3 en 1h56' après avoir sorti le grand jeu dans le set décisif. L'Australien reste sur deux défaites face à Rafa, mais elles ont été concédées sur terre battue. Et il se souvient également qu'il avait pris le meilleur sur le Majorquin lors de leur premier affrontement, en 8e de finale à Wimbledon il y a trois ans. (si/nxp)