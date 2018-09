«Nole» a trop chaud: «On se croirait dans un sauna!»

«Je n'ai jamais autant transpiré qu'ici, c'est incroyable. Je dois prendre au moins dix tee-shirts par match! Et au bout de deux jeux, je suis trempé», a décrit Novak Djokovic en conférence de presse après sa qualification pour le dernier carré aux dépens du joueur australien John Millman (ATP 55) en trois sets 6-3 6-4 6-4. «De jour comme de nuit, il n'y a pas d'air du tout en bas (ndlr: sur le court). On se croirait dans un sauna!», a-t-il décrit. «Je pense que le tournoi doit s'occuper de cette question», a estimé le Serbe.

«Bien sûr, c'est fantastique d'avoir un toit. La pluie n'interrompt pas les matches. Mais avec tous les abandons qu'il y a eu au 1er tour, et tous les joueurs qui ont du mal à respirer, en particulier sur le court Arthur Ashe où l'air ne circule pas du tout, surtout au niveau du court, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir, qu'il faut prendre en considération et dont il faut s'occuper», a développé l'ex-No 1 mondial.

Lors du 1er tour, une touffeur suffocante avait contraint plusieurs joueurs à abandonner. Lundi, c'est Roger Federer qui avait été affaibli par cette humidité étouffante en huitièmes de finale. Puis mercredi, au cours du match entre Djokovic et Millman, l'humidité était si envahissante - d'un taux supérieur à 75% - qu'à 2-2 dans le deuxième set, alors qu'il n'y avait pas de changement de côté, l'Australien, imbibé de la casquette aux baskets, a quitté le court quelques instants pour se changer de la tête aux pieds.

This is strange, a changeover at 2-2 so Millman can change his clothes. He tells Novak he literally can’t play in this attire. Djokovic said he was happy to have a little break.