Novak Djokovic au septième ciel

En fait, Lucas Pouille n'est pas si mauvais. Le Français, qui n'avait réussi à marquer que 4 jeux en demi-finale à Novak Djokovic, a fait moins bien que Rafael Nadal, laminé en finale de l'Open d'Australie dimanche par le Serbe sur le score hallucinant de 6-3 6-2 6-3. Oui, vous avez bien lu. C'est dire à quel point le No 1 mondial a été en tous points désarmant de facilité sur la Rod Laver Arena.

History Maker.



The moment you win your seventh #AusOpen title.@DjokerNole #AusOpenFinal pic.twitter.com/7HC5Gwyfuh