«Novak m’a bombardé de questions dès le début»

Depuis son retour aux côtés de Novak Djokovic au printemps dernier, Marian Vajda a aidé le Serbe à remporter Wimbledon et l’US Open, ses premiers Grands Chelems depuis Roland-Garros 2016, et à terminer l’année No 1 mondial. En mai 2017, c’est pourtant un «Nole» en plein doute qui avait annoncé sa séparation d’avec le Slovaque, qui le suivait depuis 2006. Un an plus tard, il a fini par appeler son mentor pour le prier de reprendre le flambeau. «Marian est plus qu’un coach, c’est un ami, ma famille. Il y a toujours ce lien incassable entre nous», a rappelé le Serbe, qui disputait vendredi soir sa 8e demi-finale de Masters. Vajda raconte.

Marian Vajda, vous attendiez-vous à un retour au premier plan aussi rapide de Djokovic?

Non, non! Honnêtement, je n’aurais jamais pu. Il était plein de doutes et avait perdu son jeu. Je le connais depuis bien des années, mais je n’aurais jamais cru qu’il atteindrait ce stade aussi vite. J’ai eu l’impression que je reprenais tout depuis le début avec lui. Comme un nouveau Novak.

Une tâche difficile?

Il était dans l’incertitude après son opération en février, mais pour lui le plus dur a toujours été de comparer son jeu avec celui qu’il avait avant. On a souffert pour y mettre un terme.

Comment se sont passées les retrouvailles?

Dès le premier jour, il m’a bombardé de questions. «Combien de temps ça va prendre? Quand est-ce que je vais y arriver? Dis-moi, Marian! Dis-moi!» Je lui ai répondu: «Que crois-tu obtenir de moi après un seul jour? Je viens d’arriver!» Même sa famille s’est mise à me le demander. Comment pouvais-je savoir? C’est un processus.

Il fallait réinstaurer sa confiance en vous?

Elle était déjà là. J’ai dû lui expliquer: «Tu es un champion. Tu l’as en toi. Mais nous devons commencer à travailler, ça, ça et ça.» Nous avons dû retrouver notre routine à l’entraînement. Et il fallait que lui traverse des périodes difficiles.

Comme après sa défaite contre Cecchinato, en quarts du dernier Roland-Garros?

Elle a été rude, oui. La question était là. À quel point était-il capable d’encaisser la défaite? Il venait de perdre neuf fois en dix-sept matches depuis le début de l’année. Ça a fait remonter le pire. Il ne voulait même plus jouer la saison sur gazon!

Comment l’avez-vous persuadé?

Il a simplement pris deux ou trois jours pour y réfléchir. Ensuite, il m’a appelé et m’a dit: «Marian, j’ai décidé de jouer. On essaie!» On a choisi le Queen’s plutôt que Halle, pour qu’il ait une bonne préparation. Une fois sur le court, il a oublié tout le reste, malgré sa défaite en finale. C’est sa grande force de savoir tirer un trait sur un échec. Il a un peu repris confiance. «Wow, je suis en finale! Je peux essayer Wimbledon.» Ça s’est fait à coups de très petits pas.

Avez-vous changé des choses dans votre travail avec lui, entre vos deux collaborations?

Oui! Novak est le gars qui cherche constamment l’amélioration. Et il a raison. De nos jours, c’est indispensable de progresser. Son service avait totalement changé. Il perdait beaucoup l’équilibre. J’ai dû le convaincre de reprendre un mouvement similaire à celui de l’époque. Mais ce n’est plus le même. Je crois que Novak s’est encore amélioré. Il a selon moi un meilleur service, un meilleur coup droit, il marque plus de points… Le grand déclic a été cette victoire contre Nadal en demi-finale de Wimbledon. C’était un match incroyable. Après ça, sa peur a disparu et il s’est remis à y croire.

Son problème était donc avant tout mental?

Absolument. Mais je crois qu’il n’était pas physiquement prêt non plus, après sa période d’inactivité. Maintenant ça va mieux. Sa structure musculaire se reconstruit. Mais le mental est le point primordial.

Il a insisté sur la force de votre relation. En plein doute, il lui fallait quelqu’un qui le connaisse et le comprenne?

Tout à fait. J’étais la personne la plus proche. Celle qui pouvait saisir sa façon de penser. Je lui ai aussi apporté un peu plus de calme. C’est le résultat de tant d’années ensemble.

(24 heures)