On connaît l'affiche de la finale dames à l'US Open

Serena Williams, en quête d'un 24e titre en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court, s'est qualifiée pour la finale de l'US Open en battant la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 18) 6-3 6-0 en 66 minutes. «Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Il y a un an, je me battais littéralement pour ma vie à l'hôpital après avoir eu mon bébé», a rappelé l'Américaine, qui avait connu des complications après après avoir donné naissance à sa fille Olympia il y a un an.

«Je suis tellement reconnaissante d'avoir encore l'opportunité de pratiquer ce sport. Peu importe ce qui se passe en finale, j'ai le sentiment que j'ai déjà gagné», a-t-elle poursuivi, des trémolos dans la voix. Serena Williams disputera samedi la 31e finale en Grand Chelem de sa carrière, sa neuvième à Flushing Meadows.

L'Américaine, qui fêtera ses 37 ans le 26 septembre, devient la troisième finaliste la plus âgée en tournoi majeur, derrière Martina Navratilova et sa sœur aînée Venus, qui avaient toutes deux dépassé les 37 ans. La sextuple lauréate de l'US Open s'emparera d'un autre record si elle s'impose samedi: celui du nombre de titres à New York dans l'ère Open. Victorieuse en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014, elle le partage pour l'heure avec Chris Evert.

«Parce que c'est Serena»

La cadette des sœurs Williams affrontera en finale Naomi Osaka (WTA 19), qui s'est qualifiée pour sa première finale en Grand Chelem, en écartant l'Américaine Madison Keys (WTA 14), finaliste sortante, 6-2 6-4 en moins d'1h30. Première Japonaise de l'histoire à atteindre une finale d'un «Major», elle a fait la différence en se montrant intraitable sur les nombreuses balles de break obtenues par Keys: elle a sauvé les treize auxquelles elle a été confrontée.

Sa recette? «Ça va paraître bizarre mais je pensais juste: Je veux vraiment jouer contre Serena!», a-t-elle répondu de sa voix fluette. «Parce que c'est Serena.» Et que s'est-elle dit au moment de servir pour le match, elle qui n'avait jamais joué avec pour enjeu une finale en Grand Chelem? «Ne fais pas de double faute», a-t-elle lancé, désarmante. «Je pensais que ça se voyait de l'extérieur que je tremblais, mais je me suis juste dit que je n'avais jamais été dans cette situation avant, et que je devais être très reconnaissante de m'y trouver», a ajouté la Japonaise.

