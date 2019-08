Qualifié, Roger Federer est toujours en rodage

Il ne faut pas que cela devienne une mauvaise habitude. Comme lundi lors son entrée en lice contre l'Indien Sumit Nagal, Roger Federer a de nouveau égaré la première manche mercredi face au Bosnien Damir Dzumhur (ATP 99). C'est seulement la troisième fois de sa carrière que le «Maître» lâche un set sur ses deux premiers tours en Grand Chelem.

Méconnaissable - 17 fautes directes et 30% de points gagnés derrière sa deuxième balle de service -, le Bâlois s'est bien repris après la perte du premier set. Plus patient à l'échange, le Suisse de 38 ans a arrêté de vouloir finir le point sur des filières courtes et a usé petit à petit Damir Dzumhur. Il est revenu à une manche partout au pas de charge avant de faire le break d'entrée dans la troisième manche.

Plutôt silencieux pendant la première partie du match, l'homme aux 20 titres en «Majeur» est sorti de sa torpeur pour s'encourager sur les points chauds, comme après ces trois balles de break sauvées pour mener 5-2 dans le 3e set. Porté par une très bonne première balle de service, «RF» n'a plus été contrarié, si ce n'est par moments à cause du bruit des spectateurs dans un Arthur Ashe sous toit.

Pour son 100e match en carrière à l'US Open, Roger Federer s'est finalement imposé 3-6 6-2 6-3 6-4 après 2h22'. «J'ai essayé de faire moins d'erreurs. Au début et à la fin du 2e set, il y a eu des moments tendus, mais j'ai tenu et je suis content d'être passer». Il retrouvera vendredi au prochain tour le Français Lucas Pouille (27e) ou le Britannique Daniel Evans (58e).