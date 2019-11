Record de spectateurs pour voir Federer et Zverev

Jusqu'ici, le record de spectateurs pour un match de tennis était détenu par la Belge Kim Clijsters et l'Américaine Serena Williams, qui avaient joué en exhibition en 2010 devant 35'681 fans au stade Roi Baudoin de Bruxelles. Cette marque a été écrasée samedi par Roger Federer et Alexander Zverev, en tournée exhibition en Amérique du Sud et centrale.

Le Bâlois et l'Allemand ont attiré 42'517 spectateurs déchaînés à la Plaza de Toros de Mexico City. Les deux hommes se sont amusés à ravir cette foule immense en offrant quelques-uns de leurs plus beaux coups. Pour l'anecdote, c'est Federer qui a gagné ce troisième match de leur tournée, 3-6 6-4 6-2.

En février prochain, un autre match de gala prévu entre le Suisse et Rafael Nadal espère établir une nouvelle marque de référence, puisqu'il sera organisé au Cape Town Stadium en Afrique du Sud, qui peut accueillir 55'000 fidèles. A noter que le plus grand nombre de spectateurs pour un match officiel de tennis est toujours détendu depuis 2014 par la dernière journée de la rencontre France - Suisse, en finale de Coupe Davis à Lille (27'448).