Reporté, Roland-Garros a surpris tout le monde

Alors que l'Euro de football venait juste d'être décalé à l'été 2021, il ne faisait plus guère de doutes que Roland-Garros n'aurait pas lieu aux dates prévues - 24 mai au 7 juin -, la faute à cette pandémie du coronavirus qui chamboule tout partout. Signe avant-coureur, les travaux sur le site de la Porte d'Auteuil avaient cessé, quelques heures plus tôt, mardi. Et à 16h45, le couperet est tombé sur les réseaux sociaux. Le tournoi français du Grand Chelem se jouera finalement à l'automne, du 20 septembre au 4 octobre.

S'il fallait ressortir une phrase du communiqué, c'est peut-être celle-ci. «Afin de garantir la santé et la sécurité de tous ceux qui étaient engagés dans la préparation du tournoi, la Fédération française de tennis a pris la décision d'organiser l'édition 2020 de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre prochains», a-t-elle écrit. Le président de la FFT Bernard Giudicelli a-t-il fait cavalier seul, sans consulter personne, afin de sauver son «bébé», dont cela devait être la première avec un toit sur le court Central? C'est toute la question qui entoure cette annonce, que l'ATP a très vite effacé de son compte Twitter...

« Réaction de surprise de la part de l’ATP. Il fallait prendre cette décision au nom de l’intérêt supérieur du tournoi. On ne pouvait pas balayer la saison de terre battue. Ce sera l’été indien. Guy Forget a appelé @RafaelNadal » Signé @bgiudicelli_pr #RolandGarros — Eric Salliot (@ericsalliot) March 17, 2020

C'est cependant acquis, les acteurs du circuit ne semblent pas du tout avoir eu vent en amont de ce report, qui place désormais la finale de l'US Open à sept petits jours du début du «Majeur» parisien. Sans parler du changement de surface, du dur à l'ocre, en si peu de temps... «C'est de la folie. Annonce majeure d'un changement de dates par Roland-Garros, une semaine après l'US Open. Aucune communication avec les joueurs ou l'ATP. Nous n'avons pas notre mot à dire dans ce sport. C'est l'heure», a réagi le Canadien Vasek Pospisil, membre du Conseil, et remonté comme un coucou sur Twitter.

Pour Diego Schwartzman, la surprise a aussi été totale. «Encore une fois, nous l'avons découvert sur Twitter», a écrit l'Argentin alors que Naomi Osaka a lâché un «excusez-moi???» lourd de sens. Stan Wawrinka a lui rétorqué à un journaliste français. «Donc pour toi ils (Roland et l'US) décident comme ils veulent du calendrier?» C'est ce qu'a laissé entendre René Stammbach à Simon Häring, confrère de la «Luzerner Zeiting». «Je ne le savais pas. Nous avons discuté de plusieurs scénarios il y a deux semaines mais le report de Roland-Garros n'était pas l'un d'eux. Je suis surpris et ne sais pas si cela fait sens», a dit le président de Swiss Tennis et membre de l'ITF.

Donc pour toi ils (Roland-US) décident comme ils veulent du calendrier ?? ???? — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 17, 2020

Si les dates des trois derniers Grand Chelem de la saison en restent là - Wimbledon a confirmé mardi soir qu'il s'en tenait à son 29 juin - 12 juillet -, on va donc jouer ces trois «Majeurs» sur trois mois! En déplaçant son événement, Roland-Garros entre ainsi en collision avec l'exhibition de Roger Federer, qui doit se tenir à Boston (Etats-Unis) du 25 au 27 septembre et le tournoi WTA de Wuhan (Chine), là où tout a commencé pour le Covid-19, note le journaliste du «New York Times» Christopher Clarey. Sacré pied de nez.

Whaaaaaaaaaaaaaat. Roger didn’t miss the Clay season after all. https://t.co/VbqOyqno54 — Mardy Fish (@MardyFish) March 17, 2020

