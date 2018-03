Roger Federer: «J'ai pu récupérer»

«J'ai digéré les trois balles de match de la finale de dimanche !» Roger Federer entend rassurer son monde. A deux jours d'engager le fer à Miami, le Bâlois a oublié Indian Wells.

«Le souvenir de ces trois balles de match contre Juan Martin del Potro aurait pu faire mal à la tête, dit--il. Mais je l'ai évacué. J'estime avec le recul que mon tournoi à Indian Wells fut un bon tournoi. Depuis lundi, j'ai pu récupérer. Je suis content de jouer à Miami. Avec la confiance et la motivation qui m'animent, j'espère livrer un beau tournoi ici aussi.»

Tenant du titre en Floride, Roger Federer doit se hisser en quart de finale pour conserver sa place de no 1 mondial. «La défense de cette place de no 1 ajoute à ma motivation sur ce tournoi, reconnaît-il. Mais cela ne sera pas la fin du monde si je la perds. L'objectif était de la retrouver. Avec ma victoire à Melbourne, je me suis donné une chance de devancer Rafael Nadal. Je l'ai fait à Rotterdam. L'objectif a donc été atteint.» (ats/nxp)