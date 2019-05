Roger Federer: «Mon corps dit que je suis prêt»

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez franchi le portail de Roland-Garros, trois ans après?

Je dois admettre que cet endroit a beaucoup changé. J’ai failli m’y perdre... On peut sentir qu’il y a eu des investissements et une montée en gamme, c’est beau à voir. Maintenant, j’ai hâte de retrouver la foule. Je suis très heureux de revenir à Paris. Voilà surtout ce que je ressens: de l’excitation.

Etes-vous rassuré de pouvoir jouer davantage de tournois que l’an dernier?

Vous savez, être en bonne santé résout tant problèmes. Bien sûr que gagner résout tout. Mais rester en bonne santé, c'est vraiment la clé à ce stade de ma carrière. La dernière fois que j'ai été gravement blessé, j’ai perdu toute certitude. Le doute ne m’a pas quitté pendant des semaines. Il est revenu la semaine dernière, à Rome. Il était léger, j’ai surtout déclaré forfait pour éviter de prendre des risques avant Roland-Garros, mais je n’ai pas aimé ça. Pas du tout. Alors avant de venir à Paris, j’ai écouté mon corps, ma famille et mon staff. De mon corps, j’ai reçu le feu vert. Il dit que je suis prêt et à mon âge, c’est un luxe.

Et dans votre tête, qu’en pensez-vous?

J’ai pu m’entraîner suffisamment dur et j’ai eu des matches difficiles sur le plan nerveux, à Rome et à Madrid, où j’ai dû écarter des balles de match. J’avais besoin de ce stress, de cette tension, pour me sentir totalement prêt. Je dois seulement éviter de passer trop de temps sur le court au début, comme dans n’importe quel Grand Chelem. Surtout, ne pas regarder au loin. Avancer tranquillement. Je sais qu’on entend beaucoup cette expression et qu’elle est un peu «bateau», mais je dois prendre match après match.

Vous sentez-vous capable de remporter ce tournoi?

Je ne sais pas. Pour moi, c'est un point d'interrogation. J’ai un peu le même feeling qu’à l’Open d’Australie 2017, après ma blessure. Il y a des inconnues. Je joue un bon tennis, mais ce niveau de jeu sera-t-il suffisant contre les meilleurs, quand le tournoi deviendra croustillant? J'espère vraiment sortir les meilleurs coups de ma raquette, c’est important d'y arriver. Pour le reste, je sais seulement que ce tournoi sera passionnant à vivre sur le plan mental. (nxp)