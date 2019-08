Roger Federer en deux temps

Une bonne heure après Stan Wawrinka, Roger Federer a lui aussi validé son ticket pour le 2e tour de l'US Open lundi à New York. Mais l'entrée en matière du «Maître», qui court après un titre à Flushing Meadows depuis 2008, n'a de loin pas été de tout repos.

Comme le 2 juillet lors de son entrée en lice à Wimbledon contre Lloyd Harris, le Bâlois a connu un vrai retard à l'allumage et concédé le premier set à Sumit Nagal, 190e joueur mondial issu des qualifications. Avec 48% de premières balles passées, 31% de points gagnés sur la deuxième et deux breaks concédés, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a livré une manche «cata».

[Q] @nagalsumit wins opening set 6-4 vs. #Federer. In 18 previous 1R matches @usopen, Federer lost the 1st 3 times and came back to win the match:

2017 - d. @FTiafoe 46 62 61 16 64

2003 - d. Acasuso 57 63 63 2-0 Ret.

2000 - d. Wessels 46 46 63 75 3-4 Ret.