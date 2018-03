Roger Federer entre dans le «money time»

Roger Federer entre aujourd'hui dans le money time à Indian Wells. Le Bâlois devra gagner quatre matches en l'espace de cinq jours s'il entend conserver son titre.

Le premier objectif de l'homme aux vingt titres du Grand Chelem sera de défendre sa place de no 1 mondial. Il doit, pour y parvenir, se hisser dans le dernier carré de ce premier Masters 1000 de l'année, donc battre Jérémy Chardy (ATP 100) ce mercredi et le vainqueur de la rencontre entre le Coréen Hyeon Chung (ATP 26) et l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 32).

Même si personne n'est à l'abri d'un mauvais jour, on voit mal comment Roger Federer pourrait se prendre les pieds dans le tapis ces deux prochains jours. Surtout après sa démonstration de lundi contre le Serbe Filip Krajinovic, sans doute l'homme le plus dangereux dans son quart de tableau.

Dans un tableau qui a déjà perdu ses têtes de série no 2 (Marin Cilic), 3 (Grigor Dimitrov), 4 (Alexander Zverev) et 5 (Dominic Thiem), la logique voudrait désormais que Roger Federer croise le fer dimanche en finale face à Juan Martin del Potro (no 6). Titré il y a dix jours à Acapulco, l'Argentin semble avoir parfaitement digéré son faux pas de Melbourne et cette défaite sans appel 6-3 6-3 6-2 devant Tomas Berdych au 3e tour de l'Open d'Australie. (ats/nxp)