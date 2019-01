Roger Federer n'est plus que sixième à l'ATP

Roger Federer, éliminé en 8e de finale de l'Open d'Australie, a perdu trois places et figure désormais au sixième rang du classement ATP publié ce lundi, classement dans lequel Lucas Pouille, demi-finaliste à Melbourne, a gagné 14 places pour remonter au 17e rang.

Novak Djokovic, imbattable dimanche en finale face à Rafael Nadal, reste au sommet de la hiérarchie devant l'Espagnol. Le recul de Federer, qui défendait son titre dans la première levée du Grand Chelem, permet à Alexander Zverev (3e) et Kevin Anderson (5e), pourtant éliminés prématurément en Australie, de gagner une place, tout comme Juan Martin Del Potro (4e), qui n'a pas joué le tournoi.

Kei Nishikori, demi-finaliste la semaine dernière, remonte au 7e rang (+2). Le prometteur Grec Stefanos Tsitsipas, impressionnant à Melbourne jusqu'à la leçon reçue en quarts par Nadal, se rapproche du Top 10: il est 12e lundi (+3), son meilleur classement à 20 ans. Enfin, Daniil Medvedev, autre joueur d'avenir, remonte à 22 ans à son meilleur classement (16e) avec un gain de trois rangs, après avoir atteint les 8es de finale à Melbourne.

Classement ATP au 28 janvier 2019: 1. Djokovic (Ser) 10'955 pts (-). 2. Nadal (Esp) 8320 (-). 3. A. Zverev (All) 6475 (+1). 4. Del Potro (Arg) 5060 (+1). 5. Anderson (AfS) 4845 (+1). 6. Federer (S) 4600 (-3). Puis les principaux autres Suisses: 57. Wawrinka 830 (+2). 142. Laaksonen 389 (+24). 362. Huesler 56 (-1).

Bacsinszky: 33 places de mieux

Du côté féminin, on le savait avant la finale ayant opposé la Japonaise Naomi Osaka à la Tchèque Petra Kvitova, la Roumaine Simona Halep a été détrônée. Elle a reculé à la troisième place du classement de la WTA publié ce lundi. C'est Osaka qui est désormais No 1 mondiale pour la première fois de sa (jeune) carrière, devant Kvitova et Halep. Encore deuxième avant l'Open d'Australie, l'Allemande Angelique Kerber a reculé à la sixième place.

Côté suisse, Belinda Bencic a progressé de six rangs pour pointer à la 43e place, alors que Timea Bacsinszky a effectué une remontée de 33 places. Désormais 112e, la Vaudoise n'est pas loin de réintégrer le Top-100. Un joli parcours à Saint-Pétersbourg - elle affronte mardi la compagne de Stan Wawrinka, la Croate Donna Vekic (WTA 30) - devrait lui permettre d'atteindre cet objectif.

Classement WTA au 28 janvier 2019: 1. Osaka (Jap) 7030 pts (+3). 2. Kvitova (Tch) 6290 (+4). 3. Halep (Rou) 5582 (-2). 4. Stephens (EU) 5307 (+1). 5. Ka. Pliskova (Tch) 5100 (+3). 6. Kerber (All) 4965 (-4). Puis les principales Suissesses: 43. Bencic 1166 (+6). 86. Voegele 702 (-1). 106. Golubic 592 (-3). 112. Bacsinszky 535 (+33). 144. Perrin 406 (+6). 154. Teichmann 375 (-6). 248. In-Albon 220 (+9).

(nxp)