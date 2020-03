Roger Federer récupère son logo «RF»

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, c'est désormais acté. Roger Federer, opéré du genou droit il y a peu et absent des courts, devrait pouvoir porter lors de son retour à la compétition, agendé en juillet à Wimbledon, le logo «RF».

Crée en collaboration avec Nike, le fameux sigle à deux lettres était resté bloqué chez la marque à la virgule, qui en était le propriétaire, depuis le départ avec fracas du «Maître» vers Uniqlo, à l'été 2018. Mais la procédure est semble-t-il terminée.

Christopher Clarey, du «New York Times», avait été le premier à annoncer que l'homme aux 20 Grand Chelem allait récupérer son logo. Lors de l'US Open 2019, notre confrère du «Tagesanzeiger» Simon Graf avait lui annoncé la bonne date de retour.

Federer's Nike deal is done but have been told by industry source that the RF logo will revert to Federer at some stage in the next few years. Am told they do not own the rights to it in perpetuity so it may well rise again