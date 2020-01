Roger Federer se dérouille puis déroule

Roger Federer a survécu au contrecoup de son marathon de vendredi contre John Millman. Malgré des jambes qui moulinaient moins vite, le Bâlois a passé l’obstacle Marton Fucsovics (ATP 67) sans trop puisé dans ses ressources. Après un départ sans jus, il a en effet réussi à redevenir le patron de la Rod Laver Arena en cuisinant le Hongrois jusqu’à le faire imploser en quatre sets (4-6, 6-1, 6-2, 6-2). En quarts de finale, «le Maître» affrontera l’étonnant Tennys Sandgren (ATP 100), tombeur de Fabio Fognini.

Dire que Roger Federer n’a jamais tremblé dimanche soir, serait faire preuve de forfanterie. Durant un premier set amorphe, le Bâlois inquiéta en effet par son manque de réactivité et de légèreté. Marton Fucsovics, vainqueur du Geneva Open 2018, ne faisait pourtant rien d’extraordinaire. Mais en face, «RF» semblait avoir du mal à remettre la machine en route, comme si tous ses muscles lui rappelaient les efforts de l’avant-veille. Et dans le vent frais de Melbourne, les conditions très lentes engluaient son jeu dans une forme d’impuissance (4-6).

«J’ai pu récupérer à temps»

Heureusement pour sa confiance, le Bâlois fut récompensé dès le deuxième jeu de la deuxième manche, alors qu’il accentuait la fréquence de son jeu de jambes pour s’obliger à monter dans les tours. Le Hongrois se crispa-t-il devant le réveil du patron? Sans doute. Car à partir de là, il aligna les mauvais choix sans jamais donner l’impression de vouloir se révolter. Revenu à une manche partout, Roger Federer posa alors sa patte et un faux rythme sur le match. Il n’avait plus qu’à gérer son emprise pour verrouiller un 57e quart de finale en Grand Chelem, le 15e à Melbourne.

«J’ai vécu un départ vraiment compliqué. Marton jouait proprement et, moi, je ressentais un peu les séquelles du match contre Millman, expliquait le Bâlois au micro de John McEnroe. Hier et ce matin encore, j’étais dans mon lit pendant une heure à compter: «1, 2, 3, allez je me lève...». Bon, heureusement j’ai pu récupérer à temps pour jouer un bon match. Et je suis certain que je vais me sentir de mieux en mieux dans les jours qui viennent.» Il le faudra. Car si Tennys Sandgren a surpris, Novak Djokovic, lui, continuer d'impressionner.

Mathieu Aeschmann, Melbourne